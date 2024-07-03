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إعلام فلسطيني: 4 شهداء في قصف استهدف نازحين عائدين إلى الشجاعية في مدينة غزة

Lebanon 24
03-07-2024 | 04:41
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