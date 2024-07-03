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ميقاتي: ما يشهده جنوب لبنان حاليًّا من أحداث وإن اعتُبِرَتْ في العمق صدىً للمآسي في قطاع غزة ليست في حقيقتِها سوى نتيجةٍ لتفاقم اعتداءات إسرائيل على السيادة الوطنية وخرقها المستمر والمتمادي للقرار الدولي رقم 1701

Lebanon 24
03-07-2024 | 04:52
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ميقاتي: ما يشهده لبنان من أحداث وتصعيد على حدوده الجنوبيّة منذ سبعة أشهر تزامنًا مع ما يُعانيه أهالي قطاع غزة من وجع أليم ليس سوى نتيجة طبيعيّة لتواصل الاعتداءات الإسرائيليّة على بلدنا المؤمن بالسلام والعدالة
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