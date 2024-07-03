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ميقاتي: نحنُ شعبٌ ما رَضِي ولن يرضى بالإعتداءات على سيادته وعلى كرامته الوطنية وسلامة أراضيه وعلى المدنيين من أبنائه وبخاصة الأطفال والنساء

Lebanon 24
03-07-2024 | 04:53
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03/07/2024 13:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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03/07/2024 13:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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03/07/2024 13:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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