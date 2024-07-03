ميقاتي: نحنُ شعبٌ ما رَضِي ولن يرضى بالإعتداءات على سيادته وعلى كرامته الوطنية وسلامة أراضيه وعلى المدنيين من أبنائه وبخاصة الأطفال والنساء

Lebanon 24