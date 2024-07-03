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ميقاتي: نحن معنيون من منطلقات عروبية ووطنية وانسانية بحرب الابادة الفعلية الجارية في حق الفلسطينيين لا سيما في غزة

Lebanon 24
03-07-2024 | 04:54
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