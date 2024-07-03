ميقاتي: كبلد مُستضيف لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948 نعيد تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته الإنسانية والأخلاقية تجاه لاجئي فلسطين

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