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ميقاتي: كبلد مُستضيف لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948 نعيد تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته الإنسانية والأخلاقية تجاه لاجئي فلسطين

Lebanon 24
03-07-2024 | 04:55
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