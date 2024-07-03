مكاري خلال إطلاق برنامج احتفالات تطويب الدويهي في بكركي: الواقع أبعد من ذلك فنحن في حضرة تاريخ جديد لفصل مشرّف لتاريخ لبنان وفائدته تعمّ الوطن بأسره نورا وعلما وحضارة

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