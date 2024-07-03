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وزير السياحة وليد نصار من بكركي: تكريما للبطريرك الدويهي ويوسف بيك كرم اتخذنا قرارا بإدراج كنيسة مار جرجس في إهدن على خارطة السياحة الدينية المحلية والدولية

Lebanon 24
03-07-2024 | 06:12
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