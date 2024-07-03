إعلام روسي نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي: بيان البنتاغون الذي يسمح لأوكرانيا بضرب شبه جزيرة القرم بالأسلحة الأميركية قد يؤدي إلى توسيع الصراع (سكاي نيوز عربية)

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