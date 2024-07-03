رويترز نقلا عن مصادر من الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن: كاملا هاريس نائبة الرئيس هي البديل الأول لبايدن في سباق الرئاسة إذا قرر عدم الاستمرار (سكاي نيوز عربية)

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