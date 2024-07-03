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أردوغان: أبحث مع الرئيس بوتين مشروع بناء محطة نووية ثانية في تركيا (الجزيرة)

Lebanon 24
03-07-2024 | 08:26
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