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السفارة السعودية في تركيا تؤكد اعتقال الشخص الذي هدد سعوديين بآلة حادة (العربية)

Lebanon 24
03-07-2024 | 08:28
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