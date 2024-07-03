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الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين ناقشا حربي أوكرانيا وغزة وسبل إنهاء الصراع السوري ومكافحة "الإرهاب" (الشرق)

Lebanon 24
03-07-2024 | 09:51
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