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رويترز: مقتل 5 أشخاص في انفجار قنبلة شمال باكستان بينهم عضو سابق في مجلس الشيوخ (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
03-07-2024 | 10:43
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