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بن غفير لقناة 14 الإسرائيلية: أريد أن أظل في هذه الحكومة لكن هناك خطوط حمراء لا أقبل بتجاوزها

Lebanon 24
03-07-2024 | 11:55
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