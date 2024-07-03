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"الجزيرة" عن "إسرائيل هيوم": نتنياهو أعطى موافقته للمؤسسة الأمنية والجيش الاسرائيلي قبل أيام لاغتيال مسؤول كبير في "حزب الله"

Lebanon 24
03-07-2024 | 12:26
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