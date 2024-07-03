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"حزب الله" يعلن قصف ثكنة زرعيت الإسرائيلية بصواريخ "بركان" ومقر الكتيبة التابعة لسلاح البر في ثكنة كيلع بصواريخ الكاتيوشا رداً على اغتيال القيادي محمد نعمة ناصر الملقب بـ"أبو نعمة"

Lebanon 24
03-07-2024 | 12:27
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