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الموساد: الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة (الحرة)

Lebanon 24
03-07-2024 | 14:28
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