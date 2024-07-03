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"الحدث" عن مصادر إسرائيلية: الخلاف حول بقاء إسرائيل بفيلادلفي سيسبب مفاوضات غير قصيرة عبر الوسطاء

Lebanon 24
03-07-2024 | 14:42
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