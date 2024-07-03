Advertisement

أخبار عاجلة

"سكاي نيوز" عن القناة 12 الإسرائيلية: لأول مرة رد حماس على مقترح التهدئة يسمح بالتقدم وهناك أساس للمفاوضات

Lebanon 24
03-07-2024 | 15:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلينكن يطالب الحكومات العربية بـ"الضغط على حماس" لقبول مقترح الهدنة في غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
04/07/2024 03:46:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"بوليتيكو" نقلا عن مسؤول كبير في إدارة بايدن: لا شك لدينا في أن الصفقة بشأن التهدئة وتبادل الرهائن سيتم تأويلها من قبل إسرائيل وحماس لكننا نعرف نصها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/07/2024 03:46:27 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي في حماس محمود مرداوي لـ"سكاي نيوز عربية: إسرائيل انقلبت على مقترح اتفاق الهدنة
lebanon 24
04/07/2024 03:46:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نحن نتقدم نحو نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لـ"حماس" وسيكون هناك استمرار لضرب ما تبقى منها (سكاي نيوز)
lebanon 24
04/07/2024 03:46:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:28 | 2024-07-03
18:11 | 2024-07-03
18:09 | 2024-07-03
17:58 | 2024-07-03
17:48 | 2024-07-03
17:35 | 2024-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24