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سامي الجميل: الهجوم على بكركي هو بسبب موقفها السياسي السيادي بالدفاع عن لبنان وعن استقلاله وأعتبرها منزلي وعدم مشاركتي باللقاء الأخير سببه أمني فقط

Lebanon 24
03-07-2024 | 15:51
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