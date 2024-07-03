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"نيويورك تايمز" عن مسؤول مطلع: نتنياهو أبلغ نواباً في الكنيست بانفتاحه على وقف الحرب

Lebanon 24
03-07-2024 | 17:15
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