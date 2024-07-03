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حماس: هنية تواصل مع المسؤولين في تركيا بشأن التطورات الأخيرة الحركة تعاملة بروح إيجابية مع فحوى المداولات

Lebanon 24
03-07-2024 | 17:31
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