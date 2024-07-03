Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بحث هاتفياً مع نظيره الأميركي بلينكن التطورات في غزة والسودان

Lebanon 24
03-07-2024 | 17:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الأميركي حول المستجدات في غزة واليمن والسودان (العربية)
lebanon 24
04/07/2024 07:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الوزير بلينكن ونظيره الكويتي بحثا جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
04/07/2024 07:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن ونظيره السعودي بحثا الجهود الجارية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن (الجزيرة)
lebanon 24
04/07/2024 07:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني التطورات بغزة والسودان
lebanon 24
04/07/2024 07:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:50 | 2024-07-04
00:49 | 2024-07-04
00:35 | 2024-07-04
00:05 | 2024-07-04
00:05 | 2024-07-04
23:56 | 2024-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24