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"لبنان 24": الطيران الاسرائيلي نفذ غارتين على حي المعاقب في حولا في القطاع الشرقي وغارة على محيط بلدة راميا

Lebanon 24
04-07-2024 | 01:42
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