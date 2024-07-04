Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: رد حماس يتيح إعادة المختطفين من كبار السن والأطفال والمرضى والجرحى والمجندات

Lebanon 24
04-07-2024 | 02:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 14 الإسرائيلية عن نتنياهو: لن نوقف الحرب قبل تحقيق كافةأهدافها بالقضاء على حماس وإعادة جميع المختطفين (الجزيرة)
lebanon 24
04/07/2024 11:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول: هناك فرصة للتقدم نحو صفقة في ظل استعداد أميركي لإجراء تغييرات ستوافق عليها حماس ولن تعارضها إسرائيل
lebanon 24
04/07/2024 11:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس نقلاً عن مصدر إسرائيلي: التصريحات المتشائمة من كبار المسؤولين الأميركيين بشأن التهدئة على الجبهة الشمالية تشهد على صعوبات المضي قدماً في صفقة إعادة الرهائن وإنهاء القتال في قطاع غزة
lebanon 24
04/07/2024 11:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول: لن يكون هناك انسحاب من غزة وإنهاء للحرب قبل عودة جميع المختطفين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/07/2024 11:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:27 | 2024-07-04
04:26 | 2024-07-04
04:25 | 2024-07-04
04:22 | 2024-07-04
04:20 | 2024-07-04
04:14 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24