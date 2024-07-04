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وزير التراث الإسرائيلي: لن نسمح لحماس بالاستمرار في الوجود أو انتهاء الحرب قبل تدمير قدراتها العسكرية

Lebanon 24
04-07-2024 | 03:09
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