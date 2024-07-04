Advertisement

أخبار عاجلة

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء القصف من جنوبي لبنان (العربية)

Lebanon 24
04-07-2024 | 04:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قناة 13 العبرية: إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء انفجار طائرة بدون طيار في الشمال قرب الحدود مع لبنان
lebanon 24
04/07/2024 17:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
04/07/2024 17:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي آخر اليوم الأربعاء خلال معارك في شمال قطاع غزة وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة (الحرة)
lebanon 24
04/07/2024 17:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 17 جنديًّا بإصابات خفيفة فضلاً عن إصابة جندي آخر بجروح خطيرة نتيجة هجوم بطائرة متفجرة مسيّرة عن بُعد شمالي مرتفعات الجولان في وقت سابق اليوم
lebanon 24
04/07/2024 17:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:23 | 2024-07-04
10:21 | 2024-07-04
09:41 | 2024-07-04
08:21 | 2024-07-04
07:51 | 2024-07-04
07:51 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24