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القناة 12 عن مصادر إسرائيلية: ما زلنا أمام تطور محدود وتحت السيطرة على الحدود مع لبنان

Lebanon 24
04-07-2024 | 05:19
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