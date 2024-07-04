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وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن عضو مجلس الحرب المستقيل غادي آيزنكوت: نحن في أقرب نقطة إلى إتمام صفقة تبادل الأسرى
Lebanon 24
04-07-2024
|
08:21
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