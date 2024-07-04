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نتنياهو يوافق على إرسال مفاوضين إسرائيليين لإجراء مباحثات مفصلة بعد رد حماس على مقترحات إتفاق التهدئة (أكسيوس)

Lebanon 24
04-07-2024 | 10:23
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