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الخارجية النرويجية: ندعو إسرائيل للتراجع فورا عن قراراتها لإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية في الضفة (العربية)

Lebanon 24
04-07-2024 | 11:21
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