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القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: مقترح الصفقة واقعي جدا رغم وجود بنود ليست سهلة لكنها لن تعرقل إبرامها

Lebanon 24
04-07-2024 | 13:17
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