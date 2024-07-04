البيت الأبيض: بايدن يرحب بقرار نتنياهو إرسال وفد تفاوض للتواصل مع الوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين سعيًا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

Lebanon 24