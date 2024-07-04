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البيت الأبيض: بايدن يرحب بقرار نتنياهو إرسال وفد تفاوض للتواصل مع الوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين سعيًا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

Lebanon 24
04-07-2024 | 13:20
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