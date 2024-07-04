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مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: إطار المفاوضات بشأن غزة أصبح الآن جاهزا وعلينا تحديد خطوات التنفيذ (العربي)

Lebanon 24
04-07-2024 | 14:55
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