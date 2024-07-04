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القناة 14 عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي: الجيش يتجه لقبول الصفقة وسنتحول لأسلوب الغارات التي تنتقي أهدافا بعينها

Lebanon 24
04-07-2024 | 16:45
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