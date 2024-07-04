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"القناة ١٤الإسرائيلية" عن مسؤول بالجيش الإسرائيلي: قيادة الجيش مستعدة لقبول أي صفقة مع حماس بأي ثمن والمهم هو وقف الحرب

Lebanon 24
04-07-2024 | 17:26
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