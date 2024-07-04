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وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية: أتوقع بأن أصبح وزيراً في الحكومة الجديدة

Lebanon 24
04-07-2024 | 18:32
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