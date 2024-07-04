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وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله حقق منذ بداية الحرب إنجازاً استراتيجياً مهماً في تحويل منطقة الشمال إلى حزام أمني مهجور

Lebanon 24
04-07-2024 | 23:39
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