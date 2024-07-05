Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت: المبعوث الرئاسي الأميركي يقترح نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان ودفع قوات الرضوان إلى الخلف مسافة 10 كلم عن الحدود

Lebanon 24
05-07-2024 | 01:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: نصر الله سيرفض مقترح المبعوث الأميركي
lebanon 24
05/07/2024 12:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول سياسي كبير: إذا واصل "حزب الله" مهاجمتنا فإن جنوب لبنان سيبدو مثل غزة ولا حصانة لبيروت
lebanon 24
05/07/2024 12:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: هذه الصفقة قد تعني تحريك حزب الله لقواته لمسافة تصل إلى 10 أميال شمال الحدود مع قيام الجيش اللبناني بملء الفراغ
lebanon 24
05/07/2024 12:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24
صافرات الإنذار تدوي في منطقة المطلة شمالي إسرائيل قرب الحدود مع جنوب لبنان (يديعوت أحرونوت)
lebanon 24
05/07/2024 12:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:17 | 2024-07-05
05:12 | 2024-07-05
04:53 | 2024-07-05
04:37 | 2024-07-05
04:20 | 2024-07-05
04:08 | 2024-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24