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CNN نقلاً عن قيادي بحركة حماس: ننتظر رداً إيجابياً من الجانب الإسرائيلي لبدء المفاوضات حول تفاصيل الصفقة

Lebanon 24
05-07-2024 | 01:25
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