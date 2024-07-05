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CNN نقلاً عن قيادي بحركة حماس: ننتظر رداً إيجابياً من الجانب الإسرائيلي لبدء المفاوضات حول تفاصيل الصفقة
Lebanon 24
05-07-2024
|
01:25
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