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استطلاع لصالح موقع واللا إذا جرت الانتخابات الآن: 43% يعتقدون أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة

Lebanon 24
05-07-2024 | 01:37
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