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الجيش الروسي: طائرة تابعة للتحالف الذي تقوده واشنطن في سوريا اقتربت بشكل خطير من طائرة عسكرية روسية

Lebanon 24
05-07-2024 | 01:41
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