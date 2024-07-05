يديعوت أحرونوت: أحد العقبات التي قد تعرقل الاتفاق هو مطالبة حماس بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا والصياغة المتعلقة بالالتزام بإنهاء الحرب

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