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وكالة "تاس": طيار روسي تمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الاصطدام بطائرة تابعة للتحالف الدولي في سوريا

Lebanon 24
05-07-2024 | 01:43
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