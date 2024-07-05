Advertisement

أخبار عاجلة

سفير إيران لدى لبنان: لا شيء يؤثر على سياسة دعم المقاومة وفلسطين وهذا موجود في الدستور الإيراني

Lebanon 24
05-07-2024 | 03:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القائم بأعمال الخارجية الإيرانية لوزير الخارجية التركي: المقاومة في لبنان ستكبد اسرائيل ثمناً غالياً رداً على أي اعتداء
lebanon 24
05/07/2024 15:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بوحبيب عرض مع سفير إيران التطورات في لبنان والمنطقة
lebanon 24
05/07/2024 15:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني زار بكركي وغادر من دون الإدلاء بتصريح وقد استغرق اللقاء ساعة مع البطريرك الراعي (ان بي ان)
lebanon 24
05/07/2024 15:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الإيراني في لبنان علّق على أنباء استشهاد مسؤولين في "حزب الله".. ماذا قال؟
lebanon 24
05/07/2024 15:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:26 | 2024-07-05
08:04 | 2024-07-05
07:43 | 2024-07-05
07:32 | 2024-07-05
07:19 | 2024-07-05
07:08 | 2024-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24