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إحراق مساحات مفتوحة تزيد مساحتها عن 70 ألف دونم في شمال إسرائيل نتيجة إطلاق الصواريخ من لبنان منذ 8 تشرين الأول الماضي (هآرتس)

Lebanon 24
05-07-2024 | 04:20
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