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بن غفير هدد نتنياهو بإسقاط الحكومة إذا اتخذ القرارات بمفرده في قضية صفقة التبادل (يديعوت أحرونوت)

Lebanon 24
05-07-2024 | 05:42
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