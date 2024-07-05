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أمير قطر: نسعى إلى وقف الحرب في غزة من خلال إيجاد حل يوقف القتال ويخرج المحتجزين في القطاع (العربية)

Lebanon 24
05-07-2024 | 05:55
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