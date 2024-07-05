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القصر الملكي يعلن رسميا تعيين كير ستارمر رئيسا لوزراء بريطانيا (العربية)
Lebanon 24
05-07-2024
|
07:32
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