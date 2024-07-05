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"حماس": نؤكد رفضنا لأي تصريحات أو مواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى القطاع تحت أي مسمى أو مبرر (الجزيرة)

Lebanon 24
05-07-2024 | 09:28
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